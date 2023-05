'Vadio'. A estreia de Simão Cayatte nas longas-metragens é uma conquista

As mais lidas GPS

Com um passado como ator e realizador de curtas, Cayatte estreia-se muito bem nas longas com "Vadio".

Por vezes - tantas vezes -, menos é mais. Em arte, a economia do estilo pode levar a excelentes resultados. Parece ser esse ser o caso da estreia de Simão Cayatte no formato longa-metragem. Depois de uma aprendizagem nas curtas, Cayatte, também argumentista e ator, terá compreendido que muitas vezes a narrativa é o coração do cinema e dispensa salamaleques formais.