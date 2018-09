Lisboa: Vem aí a Rota dos Petiscos e Vinhos do Alentejo

A lógica da 2.ª edição da Rota dos Petiscos e Vinhos do Alentejo repete a da estreia, em 2017, ou seja, os restaurantes de Lisboa que aderiram à iniciativa da Comissão Vitivinícola da Região do Alentejo (CVRA) têm um menu especial que junta um petisco da sua carta a um copo de vinho de um produtor alentejano por €4,50, apenas entre 29 de Setembro e 13 de Outubro.



Num almoço de apresentação do evento na quinta-feira, 27, em Lisboa, Francisco Mateus, o presidente da direcção da CVRA considerou os resultados da 1.ª edição "muito bons": "Quer em termos de contacto presencial, quer nas redes sociais, gerou-se uma dinâmica interessante, por isso quisemos naturalmente repetir", disse à SÁBADO.



Os restaurantes TOPO do Martim Moniz, da Baixa-Chiado e de Belém, o By the Wine, Carnealentajana, Lost In, Companhia do Largo, Livraria-Bar Menina e Moça e o Santos-O-Vinho repetem a experiência, enquanto no lado estreante entram o Chutnify, Chiveve, Malaca Too e o Boteco da Dri. Ao todo são 14 os restaurantes – mais um do que em 2017 – onde se pode petiscar e beber um copo por €4,50.



Veja agora os petiscos e vinhos escolhidos por cada restaurante.



Se o número de opções cresceu, também o preço do menu subiu de €3 para €4,50. Outra das novidades é o alargamento do horário de funcionamento. "No ano passado os restaurantes tinham de ser visitados dentro de um horário específico, mas este ano todos com excepção de um [o Malaca Too, onde o menu é válido entre as 18h e as 21h] disponibilizam o menu dentro do seu horário normal", acrescentou Francisco Mateus.



Quanto ao objectivo da iniciativa, esse mantém-se: "É ter um momento de celebração dos vinhos do Alentejo em Lisboa envolvendo gente mais nova, dando-lhes a possibilidade de, durante 15 dias, saltar entre um conjunto de restaurantes para provar um petisco acompanhado de um vinho do Alentejo, a um preço simpático."



A Rota dos Petiscos e Vinhos do Alentejo termina a 13 de Outubro, mas os vinhos alentejanos vão continuar por Lisboa. Durante os dias 13, 14 e 15 de Outubro realiza-se o Vinhos do Alentejo em Lisboa, um evento que todos os anos reúne provas de vinhos de produtores alentejanos e gastronomia alentejana no mesmo local, o Centro Cultural de Belém.