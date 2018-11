Todos a Marvila comprar vinhos para o Natal... e não só

Poucos eventos vinhateiros são tão aguardados como o Adegga WineMarket Lisboa – que tem edição de Verão (a última, no Pavilhão Carlos Lopes) e de Inverno, sempre a 1 de Dezembro (que nos últimos anos levou enófilos e profissionais ao hotel Marriott, depois de já ter passado pelo Florida ou o Altis). Não é de espantar que este ano, em que celebra uma década exacta, se mude para um edifício mais espaçoso e um bairro que está cada vez mais trendy: o Armazém 16, em Marvila. Construído na primeira metade do século XX, na zona ribeirinha do Braço de Prata, em Lisboa, o edifício que recebe a feira está integrado num complexo industrial erguido para servir de entreposto dos caminhos-de-ferro, de modo a aliviar o grande fluxo de cargas e descargas na Estação de Santa Apolónia.





Será aí – como diz a organização, também para "contribuir para que o futuro de Marvila possa passar pela recuperação histórica e cultural – que, ao longo da tarde e início da noite de sábado, especialistas e curiosos poderão ter acesso a 500 vinhos de qualidade (dos €5 aos €50, produzidos em 15 regiões, representadas por 70 produtores), em prova gratuita. Entre as 14h e as 21h, será possível provar de tudo e ir registando as preferências e as descobertas com o copo inteligente (com um chip colado, onde se "gravam" as informações) e, após o evento, receber no e-mail a lista dos néctares e, em caso de compras efectivas (e está na época delas, com o Natal à porta), recebê-las comodamente em casa – a preços de ocasião e sem pagar nada pela entrega (no mínimo, de seis garrafas).

Num total de 500 referências, o Adegga WineMarket sublinha uma seleção de qualidade superior, garantindo pontuações acima dos 89 pontos, com destaque para 40 vinhos excepcionais, pontuados acima dos 94 – e pense bem: estes é melhor guardar e não consumir já na próxima consoada, além de serem presentes de Natal irresistíveis.



As recomendações serão muitas, por núcleos temáticos, que vão desde o "Adegga 52", com escolhas dos produtores, ao "Adegga Ânfora", um exclusivo para vinhos com estágio ou fermentação em ânforas de barro ou talhas, passando pelo "Adegga Bio" (uma seleção de vinhos biológicos, biodinâmicos, sustentáveis e naturais) e pelo "Adegga Rising Stars", para quem quer conhecer novos projectos e enólogos em ascensão.