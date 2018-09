Crítica de música: O Tom da Takai de Fernanda Takai

Procurando recuperar o repertório de Tom Jobim para as novas gerações, Fernanda Takai releu temas de bossa nova e samba com a colaboração de Roberto Menescal e Marcos Valle. Além das interpretações de Takai, o disco tira partido da interacção entre os músicos, responsáveis por dar cor às canções. Em Bonita, o timbre suave de Fernanda serve-se do violão e do piano para recriar o espírito da bossa nova. O medley Aula de Matemática/Discussão e o choro Ai Quem Me Dera (dueto com Menescal) exibem o poder de adaptação de Takai e completam o lote dos melhores temas do álbum. Encontro musical oportuno, que faz jus à obra inexplorada de Jobim.Nota: 4 estrelasMPB• Deck