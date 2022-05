Kendrick Lamar: O regresso do rei do hip-hop

Após cinco anos de espera, Kendrick Lamar volta com um novo álbum duplo de originais: 'Mr. Morale & the Big Steppers' saiu esta sexta.

Estava no pico da montanha mais alta da indústria. Depois de uma admirável sequência de álbuns em que demonstrava uma habilidade sem igual, Kendrick Lamar sagrara-se, indiscutivelmente, um dos mais relevantes nomes do hip-hop mundial, e, discutivelmente, sucessor de Tupac como figura maior do género. Aos 29 anos, provara ter o talento, a técnica, a notoriedade e, talvez acima de tudo, a consciência social para ser o líder que a sua geração buscava, mas justamente quando nos habituávamos a vê-lo nessa posição, respondeu-nos com silêncio.