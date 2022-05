Em maio, o concurso de humor da SÁBADO percorre o País

O conceito é simples: na primeira fase, 24 concorrentes apresentam-se em quatro eliminatórias – a 19/5, no Bafo de Baco, em Loulé; 24/5, na Alma do Raio, em Braga; 25/5, no Ferro Bar, no Porto; e 26/6, no Maxime Comedy Club, em Lisboa. Destas sessões, os três mentores do concurso – Marco Horácio, Rita Camarneiro e Miguel Sete Estacas – vão selecionar quatro concorrentes cada para, a partir de 30 de maio, escolherem dois para levar à grande final, a 8 de junho, no Teatro Villaret, em Lisboa, onde se vão apresentar perante estes jurados. Saiba o que buscam no candidato ideal .