Um verão de discos quentes

Aos 19 anos, Billie Eilish edita o seu segundo álbum de originais, Happier Than Ever Kevin Mazur/Getty Images

O VERÃO DE 2021 pertence às novas divas da pop: depois de um primeiro álbum estrondoso, Billie Eilish ressurgiu com Happier than Ever, lançado a 30 de julho; Lorde edita o muito aguardado terceiro álbum, Solar Power, no dia 20, e, no mesmo dia, Angel Olsen lança o seu terceiro LP em três anos, Aisles.