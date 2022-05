Jogos de Obediência: desobedecer é necessário

Tudo começou em 2017, quando Marta Carreiras e Romeu Costa exploraram o que leva as pessoas a praticar o mal em Pedro e o Capitão, produção que se estreou no São Luiz, em Lisboa, a partir da peça do poeta e ensaísta uruguaio Mario Benedetti. Cinco anos depois, a encenadora está de volta para dar seguimento à trilogia de espetáculos sobre as relações de poder com Jogos de Obediência, uma experiência social em forma de jogo que questiona o que nos leva a dizer “sim” e “o que nos faz obedecer num plano quotidiano”.