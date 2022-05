Motorola Moto G50: A nova geração low-cost

A Motorola está de volta com uma proposta audaz: um smartphone leve para o bolso e com a última tecnologia de rede móvel.

Lembra-se da Motorola, dominante no mundo das telecomunicações até o advento do smartphone ter virado o mercado do avesso? O novo Moto G50 é a mais recente proposta da marca: a de um aparelho de entrada de gama, acessível à maior parte dos consumidores, mas compatível com a mais recente tecnologia de Internet 5G.