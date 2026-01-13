Maria de Medeiros e filmes de Laura Carreira e Sara Naves nomeados para os Goya

Portuguesas estão nomeadas nas categorias de Filme Europeu, Curta-Metragem de Animação e Atriz Secundária.

A atriz Maria de Medeiros e os filmes On Falling, de Laura Carreira, e O Estado de Alma, de Sara Naves, estão nomeados para os prémios espanhóis de cinema Goya 2026, anunciados esta terça-feira em Espanha.

Maria de Medeiros está nomeada para o Goya de Melhor Atriz Secundária pelo filme A Quinta, da realizadora Avelina Prat, coprodução luso-espanhola rodada em Ponte de Lima (Viana do Castelo), com elenco português e espanhol.

On Falling, primeira longa-metragem da realizadora Laura Carreira, está indicado para o Goya de Melhor Filme Europeu, enquanto O Estado de Alma, de Sara Naves, produzido pela Sardinha em Lata com coprodução espanhola, foi nomeado para Melhor Curta-Metragem de Animação.

On Falling, protagonizado pela atriz portuguesa Joana Santos, é uma reflexão sobre o valor do trabalho, sobre precariedade e isolamento, a partir da história ficcionada de uma portuguesa emigrada no Reino Unido.

Escrito e realizado por Sara Naves, a animação O Estado de Alma centra-se em Alma, que "acorda todos os dias com uma nova condição, sofrendo as mais variadas transformações físicas".

Essas mudanças "refletem os seus sentimentos de inadequação e impedem-na de seguir uma rotina diária normal. A cada dia que passa, Alma sente-se gradualmente mais só e afastada de todos", lê-se na sinopse.



A Quinta D.R.

De acordo com a lista de nomeados dos Goya revelada hoje, A Quinta, coproduzido pela O Som e a Fúria, está também indicado para Melhor Argumento Original, para Avelina Prat, e para Melhor Ator Principal, para Manolo Solo.

A história deste filme gira em torno de Fernando, um tranquilo professor de Geografia que fica completamente devastado com o desaparecimento da sua mulher.

Sentindo-se sem rumo, assume a identidade de um jardineiro de uma quinta portuguesa, onde começa a trabalhar, estabelecendo amizade com a proprietária e assumindo uma nova vida que não lhe pertence.

Nos Goya, destaque ainda para o filme Decorado, de Alberto Vázquez, indicado para Melhor Longa-Metragem de Animação e que tem coprodução minoritária portuguesa também pela Sardinha em Lata.

Há ainda dois filmes com coprodução portuguesa que concorrem aos Goya: Manas. da realizadora brasileira Marianna Brennand, coproduzido pela Fado Filmes, candidato a Melhor Filme Ibero-Americano, e Tardes de Solidão, do espanhol Albert Serra, coproduzido pela Rosa Filmes, indicado para Melhor Documentário e Melhor Realização.

A cerimónia da 40.ª edição dos Goya, uma iniciativa da Academia de Cinema de Espanha, está marcada para 28 de fevereiro, em Barcelona.

Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, e Sirat, de Oliver Laxe, são os filmes mais nomeados, com 13 e 11 nomeações cada, respetivamente.