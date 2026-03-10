Sábado – Pense por si

GPS

Há 10 novos restaurantes com uma estrela Michelin em Portugal

O restaurante Fifty Seconds, do chef Rui Silvestre, alcançou as duas estrelas Michelin e foi um dos destaques da noite.

Capa da Sábado Edição 3 a 9 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 3 a 9 de março
As mais lidas GPS
Há 10 novos restaurantes com uma estrela Michelin em Portugal
Sofia Parissi 10 de março de 2026 às 20:51
Gala Michelin revela os restaurantes premiados
Gala Michelin revela os restaurantes premiados Rolf Vennenbernd/picture-alliance/dpa/AP Images

A terceira Gala Michelin Portugal realizou-se esta terça-feira, 10 de março, na Madeira. Foram distinguidos 34 novos restaurantes recomendados, dois novos Bib Gourmand, uma nova estrela Verde e 10 novos restaurantes com uma estrela Michelin. Um dos destaques da noite foi a atribuição da segunda estrela ao restaurante Fifty Seconds (Lisboa), chefiado por Rui Silvestre. 

O novo projeto do chef Henrique Sá Pessoa também manteve as duas estrelas, conquistadas antes no Alma [fechado desde o final de 2025], o que significa que existem agora nove restaurantes portugueses nessa categoria. A distinção Abertura do Ano, atribuída ao restaurante JNcQuoi Table (Lisboa), do chef Filipe Carvalho foi outra das novidades da noite. 

Este ano, a gala teve lugar no Hotel Savoy Palace, na cidade do Funchal, e foi transmitida pela primeira vez na televisão, no canal Conta Lá. A coordenação gastronómica da Gala Michelin foi assumida pelo chef Benoît Sinthon, do restaurante Il Gallo d’Oro (2 Estrelas Michelin e uma Estrela Verde), e a apresentação ficou a cargo da atriz Daniela Ruah. A gala contou ainda com um momento musical, proporcionado pela banda NAPA, originária da Madeira.  

Gwendal Poullennec, Diretor Internacional do Guia MICHELIN, afirmou, em comunicado: “O panorama gastronómico português vive um momento de efervescência, pois os chefs consolidados abrem novos restaurantes, mais informais, e o setor hoteleiro está a apostar, firmemente, na gastronomia enquanto um eixo fundamental da sua oferta de fidelização. Por outro lado, assistimos a um maravilhoso equilíbrio entre a cozinha moderna, ou mais inovadora, e o respeito pelo receituário tradicional, tomando, em ambos os casos, como referência um produto local de inequívoca excelência”.

As estrelas Michelin ainda são importantes? Quatro chefs respondem
Leia Também

As estrelas Michelin ainda são importantes? Quatro chefs respondem

Recorde-se que no ano passado tinham sido distinguidos 46 restaurantes portugueses, incluindo oito novas primeiras estrelas. A entrega da primeira estrela ao restaurante Marlene, da chef Marlene Vieira, foi um dos momentos altos da noite de 2025, já que a distinção não era entregue a uma mulher há 30 anos. Este ano, o restaurante In Diferente (Porto), chefiado pela brasileira Angélica Salvador, também foi premiado com uma estrela. 

Artigos Relacionados
Tópicos NAPA Estrela Estrelas Televisão Savoy Palace Funchal Marlene Vieira Daniela Ruah
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

Menu shortcuts

Há 10 novos restaurantes com uma estrela Michelin em Portugal