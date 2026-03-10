Há 10 novos restaurantes com uma estrela Michelin em Portugal

O restaurante Fifty Seconds, do chef Rui Silvestre, alcançou as duas estrelas Michelin e foi um dos destaques da noite.

A terceira Gala Michelin Portugal realizou-se esta terça-feira, 10 de março, na Madeira. Foram distinguidos 34 novos restaurantes recomendados, dois novos Bib Gourmand, uma nova estrela Verde e 10 novos restaurantes com uma estrela Michelin. Um dos destaques da noite foi a atribuição da segunda estrela ao restaurante Fifty Seconds (Lisboa), chefiado por Rui Silvestre.

O novo projeto do chef Henrique Sá Pessoa também manteve as duas estrelas, conquistadas antes no Alma [fechado desde o final de 2025], o que significa que existem agora nove restaurantes portugueses nessa categoria. A distinção Abertura do Ano, atribuída ao restaurante JNcQuoi Table (Lisboa), do chef Filipe Carvalho foi outra das novidades da noite.

Este ano, a gala teve lugar no Hotel Savoy Palace, na cidade do Funchal, e foi transmitida pela primeira vez na televisão, no canal Conta Lá. A coordenação gastronómica da Gala Michelin foi assumida pelo chef Benoît Sinthon, do restaurante Il Gallo d’Oro (2 Estrelas Michelin e uma Estrela Verde), e a apresentação ficou a cargo da atriz Daniela Ruah. A gala contou ainda com um momento musical, proporcionado pela banda NAPA, originária da Madeira.

Gwendal Poullennec, Diretor Internacional do Guia MICHELIN, afirmou, em comunicado: “O panorama gastronómico português vive um momento de efervescência, pois os chefs consolidados abrem novos restaurantes, mais informais, e o setor hoteleiro está a apostar, firmemente, na gastronomia enquanto um eixo fundamental da sua oferta de fidelização. Por outro lado, assistimos a um maravilhoso equilíbrio entre a cozinha moderna, ou mais inovadora, e o respeito pelo receituário tradicional, tomando, em ambos os casos, como referência um produto local de inequívoca excelência”.

Leia Também As estrelas Michelin ainda são importantes? Quatro chefs respondem

Recorde-se que no ano passado tinham sido distinguidos 46 restaurantes portugueses, incluindo oito novas primeiras estrelas. A entrega da primeira estrela ao restaurante Marlene, da chef Marlene Vieira, foi um dos momentos altos da noite de 2025, já que a distinção não era entregue a uma mulher há 30 anos. Este ano, o restaurante In Diferente (Porto), chefiado pela brasileira Angélica Salvador, também foi premiado com uma estrela.