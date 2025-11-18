José Avillez: “Tive vários burnouts, cheguei a perder 10 quilos em três semanas”

O primeiro português a ter duas estrelas Michelin cresceu em Cascais, marcado pela morte súbita do pai quando tinha 7 anos. Quis ser arquiteto, mas acabou a conquistar prémios de cozinha - o primeiro no Tavares, onde até toalhas pagou.

A entrevista já tinha terminado quando José Avillez, 46 anos, duas estrelas Michelin no Belcanto, uma no Encanto, a quarta na Tasca (no Dubai), revela a novidade: está a trabalhar num documentário sobre a sua vida, a sua carreira e a cozinha portuguesa. Há uma semana, escreveu 40 páginas com várias histórias sobre isso mesmo. Entre elas está a razão para o desaparecimento do site joseavillez.com. “Houve uma pessoa que estava a dever-me muito dinheiro, eu disse que ia falar com os advogados e ele fez chantagem: ‘Vou transformar o teu site num site pornográfico.’” Ficou, então, joseavillez.pt, o site que em 2022 recebeu um novo restaurante, desta vez vegetariano. “A primeira carta do Encanto foi muito complicada, sentei-me 10 vezes na sala a comer o menu do princípio ao fim e só nas últimas duas vezes estava mesmo contente. Nas outras sentia sempre falta de um bife, e isso era péssimo sinal.”