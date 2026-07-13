Gonçalo Waddington, a primeira criação de Rita Cabaço e muita música: eis o que se pode ver no Teatro São Luiz nos próximos meses

A direção do teatro municipal lisboeta anunciou esta segunda-feira a próxima temporada de espetáculos, que arranca depois das férias de verão e se prolonga até 2027.

O primeiro espetáculo criado pela atriz Rita Cabaço a solo, "Caminho do Céu", é um dos destaques da programação do Teatro São Luiz para os próximos meses

O primeiro espetáculo criado pela atriz Rita Cabaço a solo, "Caminho do Céu", é um dos destaques da programação do Teatro São Luiz para os próximos meses Sérgio Lemos

Mais de 50 propostas musicais, 26 espetáculos de teatro, oito propostas de dança e 16 projetos "na área do pensamento e da literatura": estes são alguns dos números da temporada 2026-2027 do Teatro São Luiz, em Lisboa, anunciada esta segunda-feira em comunicado enviado à imprensa.

Pensada pelo diretor artístico do teatro municipal lisboeta, Miguel Loureiro, a temporada arranca em setembro, após período de férias, com uma reabertura ao som do jazz, graças ao festival Picadeiro Fest2026 - que decorre de 9 a 13 de setembro, ao ar livre (no Largo do Picadeiro) e nas salas interiores do São Luiz - Mário Viegas e Bernardo Sassetti. O festival contará com atuações das Batucadeiras das Olaias (dia 9) e Norberto Lobo (dia 12), ambos às 17h30, no Largo do Picadeiro, entre outros.

Um dos grandes destaques da programação é a peça O Pai, de August Strindberg, em versão encenada por Gonçalo Waddington e interpretada pelo próprio Waddington e por Carla Maciel, Cecília Borges, Hugo Narciso, Joana Bárcia, João Pedro Vaz e Miguel Sopas. Pode ser vista de 16 a 27 de setembro na Sala Luís Miguel Cintra, com sessões de quarta-feira a domingo.

Outro dos momentos mais aguardados, entre os espetáculos anunciados, será a estreia de Caminho do Céu - a primeira criação de palco da atriz Rita Cabaço, a partir de texto de Juan Mayorga, sobre "um antigo delegado da Cruz Vermelha que revive obsessivamente o dia em que visitou um campo de concentração disfarçado de 'cidade normal', procurando na memória um sinal que não conseguiu reconhecer a tempo."

A estreia nacional de Under the Shade of a Tree I sat and wept, "um projeto teatral criado por artistas da Europa e África" sobre "identidade e partilha", com texto de Jeton Naziraj, dramaturgia do sul-africano Greg Homann e encenação de Blerta Naziraj (Kosovo) - de 23 a 25 de outubro na Sala Luís Miguel Cintra -, Em Silêncio, de Teresa Sobral (24 de outubro a 1 de novembro), uma versão teatral de As Ilhas Desconhecidas, de Raúl Brandão, criada e encenada por Sara Gonçalves (10 a 20 de dezembro) e Quem Matou Allan Poe?, criação de Carla Maciel "entre o thriller psicológico, o teatro físico e ambientes imersivos" (11 a 20 de dezembro, sala Mário Viegas) são alguns dos restantes destaques teatrais da temporada.

Nesta temporada, em que estão programados concertos de artistas e grupos como Bia Ferreira (3 de outubro), Júlio Resende Trio (7 de outubro), Cristina Clara (3 de novembro), Miguel Araújo (25 de novembro), destacam-se ainda propostas como Afro Saloyá, "espetáculo-concerto pop-ritualístico" de Isabél Zuaa (20 a 24 de janeiro), Thikra: Night of Remembering, espetáculo de dança da Companhia Akram Khan (5 a 7 de fevereiro), Era um Peito Só Cheio de Promessas, criação de dança de Miguel Pereira (2 a 4 de abril), Contrafogos, um ciclo musical da produtora Filho Único (14 a 18 de abril) e Para uma Breve História do Fogo, da companhia Teatro Praga (30 de junho a 11 de julho).