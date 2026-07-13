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Às vezes a internet faz milagres. Cadela desaparecida reaparece nos festejos do Mundial e tutora reconhece-a em vídeo

Durante um mês, Ale García procurou a sua cadela por todo o lado. O reencontro aconteceu da forma mais improvável: ao vê-la aparecer num vídeo das comemorações da vitória do México no Mundial de 2026.

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Às vezes a internet faz milagres. Cadela desaparecida reaparece nos festejos do Mundial e tutora reconhece-a em vídeo
SÁBADO 13 de julho de 2026 às 10:22
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Às vezes a internet faz milagres. Cadela desaparecida reaparece nos festejos do Mundial
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Durante semanas, Ale García fez tudo para encontrar La Gorda, a cadela que desapareceu do quintal de casa, em Ciudad Victoria, no estado mexicano de Tamaulipas. Colou cartazes, publicou fotografias nas redes sociais e nunca perdeu a esperança. O que não imaginava era que o reencontro aconteceria graças ao Mundial de Futebol.

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