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Entrevista

Rita Cabaço: "A estupidez humana fascina-me criativamente"

Rita Cabaço: 'A estupidez humana fascina-me criativamente'
Tiago Neto 01 de junho de 2026 às 07:00

Entrevistas

No teatro encontrou um lugar no qual pôde existir e olhar para si mesma. Hoje, a atriz fala da identidade, da maternidade e da criação como formas de resistência.

“Não sei o que é mais difícil para mim, se fazer entrevistas ou fotografias”, confessa Rita Cabaço, atriz, rindo-se. Há nela qualquer coisa que resiste a um retrato fechado. Não fala para se tornar exemplo e nunca quis que a vida privada se tornasse bandeira.

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