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Robert Downey Jr. segura uma peça de roupa feminina nos Óscares, com Chris Evans ao lado
Dakota Fanning bebe cerveja nos Óscares, enquanto é entrevistada
Michael B. Jordan levou a estatueta de Melhor Ator
Leonardo DiCaprio e Michael B. Jordan nos Óscares
Atuação musical com dançarinos no palco dos Óscares perante uma plateia iluminada
Jacob Elordi
Atuação musical diversificada com dançarina nos Óscares
Cerimónia dos Óscares com coral e ator vestido de capa
Atrizes posam para foto nos Óscares
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Jacob Elordi
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Atrizes posam para foto nos Óscares
16 de março de 2026 às 09:09Luana Augusto

Glamour, pipocas e até roupa interior: os Óscares em 15 fotografias

Michael B. Jordan levou a estatueta de Melhor Ator e, nas redes sociais, o aparecimento de Kylie Jenner e Timothee foi o que deu que falar.

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