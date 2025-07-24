Sábado – Pense por si

Pets

E se lhe dissermos que um cão a abanar a cauda nem sempre está feliz? Descubra tudo!

Quando vemos o nosso amigo a abanar a cauda de forma larga e relaxada, normalmente sim, ele está feliz ou excitado. Mas há outros tipos de movimentos que podem ter significados muito diferentes.

SÁBADO 24 de julho de 2025 às 09:10

É uma ideia que quase todos aprendemos desde pequenos: "se o cão está a abanar a cauda, está contente". Mas sabia que isto não é sempre verdade? A linguagem corporal dos cães é muito mais complexa do que parece, e a cauda pode transmitir emoções bem diferentes, nem todas positivas.

Leia o artigo na íntegra no Pets and Company.

Tópicos Pets and Company Cães
