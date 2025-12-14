Ibiza e Arona: mais estilo, a mesma vocação urbana

Eis a dúvida existencial: com 41 anos a caminho de 42, é-se um quarentão ou é-se antes um “jovem de 40 anos”? Colocámos a questão ao renovado SEAT Ibiza, que a SÁBADO foi conhecer no mesmo lugar onde foi pela primeira vez apresentado em 1984: na ilha espanhola que lhe emprestou o nome. Com mais de seis milhões de unidades vendidas, o Ibiza tornou se o modelo de maior sucesso comercial da SEAT. Agora surge renovado ao lado do Arona, o SUV urbano lançado em 2017 que já conquistou mais de 750 mil clientes e se tornou o segundo pilar da SEAT – podemos considerá-lo o SUV urbano da família. Ambos chegam ao mercado português em 2026 exibindo um ligeiro redesign, nova tecnologia de ponta, mais equipamento no interior e – muito importante – os mesmos preços (o Ibiza a partir de €19.575, o Arona desde €22.220).