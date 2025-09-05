Espumantes em Lisboa e música em Braga: 5 sugestões para o fim de semana

1. Se estiver por Lisboa, aproveite o fim de semana para ficar a conhecer espumantes portugueses. A primeira edição do Sparkling Wine Affair acontece amanhã, sábado, no Hyatt Regency Lisboa e reúne algumas das principais casas produtoras de espumante selecionadas pela revista Paixão Pelo Vinho. Além disso, os visitantes vão poder provar mais 100 rótulos de diferentes regiões do País e experimentar as sugestões do chef David Gonçalves. Os bilhetes à porta custam €25.
2. Ainda na capital, há novidades gastronómicas para ficar a conhecer este fim de semana. O arranque do mês de setembro trouxe um novo menu executivo à pizzaria Jezzus, que se divide em três opções: pizza, bebida e café (qualquer pizza até €14,50); pasta do chef, bebida e café ou focaccia de almoço com bebida e café. As bebidas incluem limonada, chá frio, água, refrigerante ou imperial e o menu custa €15. Está disponível de segunda a sexta-feira, entre o 12h e as 16h.
3. Na antiga Pedreira do Monte Castro, em Braga, acontece este fim de semana o Nómadas Festival, dedicado à música eletrónica. No sábado, 6, os cabeças de cartaz são o DJ e produtor espanhol Arodes e o DJ belga Maxi Meraki. No mesmo dia, também pode assistir a atuações de Dfrush, Martim Rola, Ranches e Raul Vidal. O festival só termina no domingo, com concertos de Black Coffee, Magupi, Sollu e Tiago Cruz. Os últimos bilhetes para sábado estão à venda por €55.
4. O festival Montijo Blossom Jazz & Blues, que junta artistas nacionais e internacionais de jazz e blues está de regresso ao Jardim da Casa da Música Jorge Peixinho, no Montijo. As portas abrem esta sexta-feira, 5, com atuações de Budda Power Blues e Jessica Pina. No dia seguinte, sobem a palco Kiko & The Blues Refugees, Trevor Babajack Steger e Rita Braga. A entrada é livre e os concertos começam às 20h em ambos os dias.
5. A peça Crocodile Club, escrita e dirigida por Mickaël de Oliveira, estreou em 2024 e vai passar este sábado, 6, pelo Teatro Aveirense. O espetáculo aborda temas como os limites da democracia e o novo espectro político português, com um elenco composto por Afonso Santos, Bárbara Branco, Beatriz Wellenkamp Carretas, Fábio Coelho, Gabriela Cavaz, Luís Araújo e Inês Castel-Branco. As portas abrem às 21h30 e os bilhetes custam €10.