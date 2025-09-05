Sábado – Pense por si

Pets

Gostava de ter um réptil, mas não tem muita experiência? Estas são as 4 espécies ideais para principiantes

São dóceis e de fácil manutenção, mas não descuram certo tipo de cuidados.

Capa da Sábado Edição 2 a 8 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 2 a 8 de setembro
05 de setembro de 2025 às 09:32
Mulher beija o seu dragão barbudo, um réptil ideal para donos de primeira viagem
Mulher beija o seu dragão barbudo, um réptil ideal para donos de primeira viagem

Diferentes, silenciosos e fascinantes, os répteis são excelentes companheiros para quem procura algo fora do comum. Mas atenção: embora existam espécies consideradas “fáceis”, todas exigem responsabilidade, conhecimento e respeito pelas suas necessidades. Se está a dar os primeiros passos neste mundo, estas quatro espécies legais e acessíveis em Portugal, podem ser ideais para si. 

Tópicos Crime lei e justiça Portugal
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

Menu shortcuts

Gostava de ter um réptil, mas não tem muita experiência? Estas são as 4 espécies ideais para principiantes