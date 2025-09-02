Sábado – Pense por si

"Coro dos Amantes", o regresso à estreia de Tiago Rodrigues

Com Tonan Quito e Cláudia Gaiolas, "Coro dos Amantes" é um dos destaques da rentrée do TBA, em Lisboa. Falámos com os dois atores.

Tiago Neto 02 de setembro de 2025 às 22:59
Tonan Quito e Cláudia Gaiolas regressam aos papéis que estrearam em 2006
Tonan Quito e Cláudia Gaiolas regressam aos papéis que estrearam em 2006 Joana Linda

Há histórias que se contam devagar, tocam-nos como algo profundo, pessoal, e Coro dos Amantes, peça que sobe ao palco do Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, de 17 a 20 de setembro, é uma dessas histórias. Estreada no palco em 2006, foi o primeiro exercício de Tiago Rodrigues na escrita teatral; uma catarse breve, urgente, luminosa. Volvidas quase duas décadas, a peça maturou, lado a lado com a vida, e ganhou três capítulos, um desfecho que, finalmente, procura encerrar o ciclo.

