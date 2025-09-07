Sábado – Pense por si

Televisão

Muito mais do que "Stranger Things": as séries que aí vêm

Entre as estreias dos próximos tempos, há nova aposta do criador de "Breaking Bad", mais Stephen King e produções com Jessica Chastain, Ethan Hawke, Jude Law e Claire Danes.

André Almeida Santos 07 de setembro de 2025 às 18:00
Jude Law é um dos protagonistas da nova minissérie 'Black Rabbit', que estreia na próxima semana (a 18 de setembro) na Netflix
Jude Law é um dos protagonistas da nova minissérie "Black Rabbit", que estreia na próxima semana (a 18 de setembro) na Netflix Netflix

Quase dez anos após aquele verão em 2016 em que ficou claro que a relação da televisão com a nostalgia estaria para mudar, Stranger Things encontra um fim. Goste-se ou não, a série é um marco, não só da televisão mas do streaming e da relação dos espectadores com essas plataformas. Stranger Things mudou o jogo a vários níveis - mas isso é outro artigo - e, por isso, a quinta e última temporada é um dos acontecimentos dos próximos meses. Não ocorrerá de forma ligeira, virá aos soluços e irá mexer com a nossa programação natalícia. Três anos após a quarta temporada, a quinta arranca com quatro episódios a 26 de novembro, mais três no dia de Natal e o final na véspera de ano novo.

