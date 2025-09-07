Muito mais do que "Stranger Things": as séries que aí vêm

Quase dez anos após aquele verão em 2016 em que ficou claro que a relação da televisão com a nostalgia estaria para mudar, Stranger Things encontra um fim. Goste-se ou não, a série é um marco, não só da televisão mas do streaming e da relação dos espectadores com essas plataformas. Stranger Things mudou o jogo a vários níveis - mas isso é outro artigo - e, por isso, a quinta e última temporada é um dos acontecimentos dos próximos meses. Não ocorrerá de forma ligeira, virá aos soluços e irá mexer com a nossa programação natalícia. Três anos após a quarta temporada, a quinta arranca com quatro episódios a 26 de novembro, mais três no dia de Natal e o final na véspera de ano novo.