Sábado – Pense por si

Viagens

À descoberta do Porto Santo, um destino para todo o ano

Tem uma das melhores praias da Europa, diversidade ecológica e um passado de sacrifícios. Eis o Porto Santo, o refúgio no meio do Atlântico.

Capa da Sábado Edição 2 a 8 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 2 a 8 de setembro
Ricardo Santos , Sofia Parissi 02 de setembro de 2025 às 23:00
Uma vista panorâmica da ilha do Porto Santo a partir do Miradouro da Portela
Uma vista panorâmica da ilha do Porto Santo a partir do Miradouro da Portela Getty Images

A ilha madeirense, outrora marcada pelo isolamento e por desafios, revela-se hoje como um destino turístico para todas as estações. À herança histórica somam-se novidades que renovam o interesse: restaurantes que elevam a gastronomia local, alojamentos que combinam conforto com autenticidade, e uma crescente aposta na sustentabilidade. Entre a diversidade ecológica e as praias douradas que parecem não ter fim, Porto Santo oferece a rara promessa de um refúgio que é ao mesmo tempo descoberta e regresso, ideal para quem procura natureza, cultura e descanso num só lugar.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Restaurante Hotelaria e alojamentos Futebol Restauração e catering Porto Santo Vila Baleira Severiano Ballesteros João Gonçalves Segunda Guerra Mundial European Aviation Air Charter Parque Natural da Madeira Vila Baleira Porto Santo Vila Baleira Funchal
Artigos Relacionados
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

Menu shortcuts

À descoberta do Porto Santo, um destino para todo o ano