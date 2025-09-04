Sábado – Pense por si

Será que o meu cão está com dores? 4 sinais silenciosos a que deve estar atento

Cuidar do bem-estar do seu cão é também aprender a ouvir aquilo que ele não consegue dizer.

04 de setembro de 2025 às 14:03
Cão deitado numa poltrona, com a cabeça apoiada no braço
Os cães podem não falar a nossa língua, mas comunicam de muitas outras formas. Muitas vezes, quando sentem dor, não choram nem ladram; pelo contrário, podem tentar esconder o desconforto. É por isso que os tutores precisam de estar atentos a sinais discretos que podem indicar que algo não está bem. Por isso, se detetar um destes quatro comportamentos no seu cão, talvez seja altura de marcar uma consulta no veterinário. 

Tópicos Medicina veterinária
