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De “incrível” a “desilusão”: As reações ao primeiro espetáculo de Bad Bunny em Lisboa

O rei do "perreo" chegou a Lisboa e o seu primeiro espetáculo na capital deu muito que falar. Desde fãs a louvar o cantor porto-riquenho a críticas à sua presença em palco e à qualidade do som.

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De “incrível” a “desilusão”: As reações ao primeiro espetáculo de Bad Bunny em Lisboa
Gabriela Ângelo 27 de maio de 2026 às 10:06
Bad Bunny atuou no Estádio da Luz
Bad Bunny em palco no Estádio da Luz
Bad Bunny atuou no Estádio da Luz
Bad Bunny em palco no Estádio da Luz

De miúdos a graúdos, todos tiveram lugar no primeiro concerto de Bad Bunny em Lisboa, esta terça-feira, dia 26 de maio. Foi celebrado o “perreo”, “Lisboa Menina e Moça” e a capital não podia ter dado as boas-vindas ao cantor porto-riquenho de melhor forma, com duas datas lotadas no Estádio da Luz. 

O conceito do espetáculo foi simples, uma primeira parte no palco principal, onde foi celebrada a cultura latino-americana, com sons de salsa, dembow, reggaeton, e uma interpretação da canção de Carlos do Carmo no cuatro, uma guitarra tradicional de Porto Rico. 

Depois Bad Bunny passou para a casita, um segundo palco em forma de uma casa, colocado no final do relvado e no final da secção da plateia em pé, onde se deu o verdadeiro “perreo” (um estilo de dança associado a reggaeton), com canções que variaram desde o seu primeiro hit de 2016, “Diles”, a “VOY A LLeVARTE PA PR”, do seu álbum mais recente. 

Por fim, voltou ao palco principal para terminar a homenagem à sua terra mãe com DtMF (Debí Tirar Más Fotos), que deu nome à digressão, e a "EoO" para acabar em grande.

Nas redes sociais as reações foram diversas, desde fãs a elogiar o espetáculo que durou pouco mais de duas horas, a críticas ao som e à presença em palco de Bad Bunny. Apesar da “desilusão” com a canção surpresa, que muda todas as noites - desta vez foi a “Estamos Bien” do seu primeiro álbum X 100PRE -, o concerto foi considerado “incrível” e “histórico” por alguns fãs portugueses.

@beatriz_lencastree

Em choque de quão bom isto foi, bad bunny, queremos mais em Lisboa

? som original - Beatriz de Lencastre

Já numa publicação do TikTok, agora apagada, a influenciadora Helena Coelho expressou a sua desilusão pelo concerto, afirmado que não se entendia bem o que estava a ser dito pelo cantor, que o som era mau, que a presença em palco de Bad Bunny podia ter sido melhor e que houve muitos “tempos mortos”, talvez referindo-se às mudanças de palco e de roupa. 

A noite terminou com o habitual espetáculo de pirotecnia e as fotografias finais, num relvado vazio, sem vida, mas com restos do que seria uma noite “histórica”. À saída do concerto, um adepto do Sporting teve uma palavra a dizer. Em entrevista no canal NOW, afirmou que o concerto tinha sido "bom" e "giro"... mas que preferia o Sporting!

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'Foi bom, foi giro, mas gosto mais do Sporting': Fã reage ao concerto de Bad Bunny em Lisboa
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Nota: A SÁBADO não assegurou a cobertura do primeiro concerto de Bad Bunny em Portugal, esta terça-feira, 26 de maio, por não lhe ter sido concedida a credencial (atempadamente requerida) para o efeito. Em alternativa, a promotora do espetáculo, a divisão portuguesa da multinacional norte-americana Live Nation, propôs, à última hora (já na própria terça-feira, dia 26) a cedência de uma credencial para cobertura de imprensa da segunda data, quarta-feira, 27 de maio, o que a SÁBADO considerou uma desigualdade no acesso aos meios de comunicação generalistas em que não se revê e que não aceita.

Com Gonçalo Correia

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