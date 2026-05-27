De “incrível” a “desilusão”: As reações ao primeiro espetáculo de Bad Bunny em Lisboa

O rei do "perreo" chegou a Lisboa e o seu primeiro espetáculo na capital deu muito que falar. Desde fãs a louvar o cantor porto-riquenho a críticas à sua presença em palco e à qualidade do som.

De miúdos a graúdos, todos tiveram lugar no primeiro concerto de Bad Bunny em Lisboa, esta terça-feira, dia 26 de maio. Foi celebrado o “perreo”, “Lisboa Menina e Moça” e a capital não podia ter dado as boas-vindas ao cantor porto-riquenho de melhor forma, com duas datas lotadas no Estádio da Luz.

O conceito do espetáculo foi simples, uma primeira parte no palco principal, onde foi celebrada a cultura latino-americana, com sons de salsa, dembow, reggaeton, e uma interpretação da canção de Carlos do Carmo no cuatro, uma guitarra tradicional de Porto Rico.

O guitarrista do Bad Bunny a tocar “Lisboa Menina e Moça” ?? pic.twitter.com/IC5DufRKbJ — Joana (@joanaalexandree) May 27, 2026

Depois Bad Bunny passou para a casita, um segundo palco em forma de uma casa, colocado no final do relvado e no final da secção da plateia em pé, onde se deu o verdadeiro “perreo” (um estilo de dança associado a reggaeton), com canções que variaram desde o seu primeiro hit de 2016, “Diles”, a “VOY A LLeVARTE PA PR”, do seu álbum mais recente.

Bad Bunny interactuando con sus fans en su primera función en Lisboa, Portugal ???? pic.twitter.com/CfetbcwQNA — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) May 27, 2026

Por fim, voltou ao palco principal para terminar a homenagem à sua terra mãe com DtMF (Debí Tirar Más Fotos), que deu nome à digressão, e a "EoO" para acabar em grande.

INCREÍBLE! El público de Lisboa durante ‘DTmF’. ?????? pic.twitter.com/euJNxG0cuT — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) May 27, 2026

Nas redes sociais as reações foram diversas, desde fãs a elogiar o espetáculo que durou pouco mais de duas horas, a críticas ao som e à presença em palco de Bad Bunny. Apesar da “desilusão” com a canção surpresa, que muda todas as noites - desta vez foi a “Estamos Bien” do seu primeiro álbum X 100PRE -, o concerto foi considerado “incrível” e “histórico” por alguns fãs portugueses.

@beatriz_lencastree Em choque de quão bom isto foi, bad bunny, queremos mais em Lisboa ? som original - Beatriz de Lencastre

Já numa publicação do TikTok, agora apagada, a influenciadora Helena Coelho expressou a sua desilusão pelo concerto, afirmado que não se entendia bem o que estava a ser dito pelo cantor, que o som era mau, que a presença em palco de Bad Bunny podia ter sido melhor e que houve muitos “tempos mortos”, talvez referindo-se às mudanças de palco e de roupa.

Estão a ser destruídas ??



Opah eu entendo que aos fãs de Bad Bunny custe ouvir, mas têm de respeitar críticas honestas. O que lhes estão a fazer é insano ?? https://t.co/V2wMYYciIp pic.twitter.com/HMwQA5pFcS — Laura (@desastrada812) May 27, 2026

A noite terminou com o habitual espetáculo de pirotecnia e as fotografias finais, num relvado vazio, sem vida, mas com restos do que seria uma noite “histórica”. À saída do concerto, um adepto do Sporting teve uma palavra a dizer. Em entrevista no canal NOW, afirmou que o concerto tinha sido "bom" e "giro"... mas que preferia o Sporting!

A carregar o vídeo ... 'Foi bom, foi giro, mas gosto mais do Sporting': Fã reage ao concerto de Bad Bunny em Lisboa

Nota: A SÁBADO não assegurou a cobertura do primeiro concerto de Bad Bunny em Portugal, esta terça-feira, 26 de maio, por não lhe ter sido concedida a credencial (atempadamente requerida) para o efeito. Em alternativa, a promotora do espetáculo, a divisão portuguesa da multinacional norte-americana Live Nation, propôs, à última hora (já na própria terça-feira, dia 26) a cedência de uma credencial para cobertura de imprensa da segunda data, quarta-feira, 27 de maio, o que a SÁBADO considerou uma desigualdade no acesso aos meios de comunicação generalistas em que não se revê e que não aceita.

Com Gonçalo Correia