De “incrível” a “desilusão”: As reações ao primeiro espetáculo de Bad Bunny em Lisboa

De miúdos a graúdos, todos tiveram lugar no primeiro concerto de Bad Bunny em Lisboa, esta terça-feira, dia 26 de maio. Foi celebrado o “perreo”, “Lisboa Menina e Moça” e a capital não podia ter dado as boas-vindas ao cantor porto-riquenho de melhor forma, com duas datas lotadas no Estádio da Luz.
O conceito do espetáculo foi simples, uma primeira parte no palco principal, onde foi celebrada a cultura latino-americana, com sons de salsa, dembow, reggaeton, e uma interpretação da canção de Carlos do Carmo no cuatro, uma guitarra tradicional de Porto Rico.
Depois Bad Bunny passou para a casita, um segundo palco em forma de uma casa, colocado no final do relvado e no final da secção da plateia em pé, onde se deu o verdadeiro “perreo” (um estilo de dança associado a reggaeton), com canções que variaram desde o seu primeiro hit de 2016, “Diles”, a “VOY A LLeVARTE PA PR”, do seu álbum mais recente.
Por fim, voltou ao palco principal para terminar a homenagem à sua terra mãe com DtMF (Debí Tirar Más Fotos), que deu nome à digressão, e a "EoO" para acabar em grande.
Nas redes sociais as reações foram diversas, desde fãs a elogiar o espetáculo que durou pouco mais de duas horas, a críticas ao som e à presença em palco de Bad Bunny. Apesar da “desilusão” com a canção surpresa, que muda todas as noites - desta vez foi a “Estamos Bien” do seu primeiro álbum X 100PRE -, o concerto foi considerado “incrível” e “histórico” por alguns fãs portugueses.
Já numa publicação do TikTok, agora apagada, a influenciadora Helena Coelho expressou a sua desilusão pelo concerto, afirmado que não se entendia bem o que estava a ser dito pelo cantor, que o som era mau, que a presença em palco de Bad Bunny podia ter sido melhor e que houve muitos “tempos mortos”, talvez referindo-se às mudanças de palco e de roupa.
A noite terminou com o habitual espetáculo de pirotecnia e as fotografias finais, num relvado vazio, sem vida, mas com restos do que seria uma noite “histórica”. À saída do concerto, um adepto do Sporting teve uma palavra a dizer. Em entrevista no canal NOW, afirmou que o concerto tinha sido "bom" e "giro"... mas que preferia o Sporting!
'Foi bom, foi giro, mas gosto mais do Sporting': Fã reage ao concerto de Bad Bunny em Lisboa
Nota: A SÁBADO não assegurou a cobertura do primeiro concerto de Bad Bunny em Portugal, esta terça-feira, 26 de maio, por não lhe ter sido concedida a credencial (atempadamente requerida) para o efeito. Em alternativa, a promotora do espetáculo, a divisão portuguesa da multinacional norte-americana Live Nation, propôs, à última hora (já na própria terça-feira, dia 26) a cedência de uma credencial para cobertura de imprensa da segunda data, quarta-feira, 27 de maio, o que a SÁBADO considerou uma desigualdade no acesso aos meios de comunicação generalistas em que não se revê e que não aceita.
Com Gonçalo Correia