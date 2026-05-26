Morreu o colosso do jazz e do saxofone Sonny Rollins

O músico tinha 95 anos. Tocou com muitos dos grandes nomes do jazz da década de 50 e 60 e teve uma carreira a solo que se tornou uma bíblia para os fãs de be-bop e hard jazz.

O saxofonista norte-americano Sonny Rollins morreu esta segunda-feira, aos 95 anos, em Woodstock, Nova Iorque.

Nascido Theodore Walter Rollins a 7 de setembro de 1930, em Nova Iorque, e ainda antes de chegar aos 20 anos era já presença habitual nos clubes de jazz. Ali tocou com Dizzie Gillespie, Miles Davis ou Charlie 'Bird' Parker.

Entre a sua discografia destaca-se o disco Saxophone Colossus (1957) mas também a compilação Live in Europe 1959 — Complete Recordings ou os discos que fez no final da década de 50: Way Out West (1957)e Sonny Side Up (1959).

Estava reformado desde 2012 devido à fibrose pulmonar de que padecia.