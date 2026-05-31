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Monge budista encanta o mundo ao viajar diariamente na companhia dos seus 12 cães

Todas as manhãs, o monge parte de barco pelo rio Chao Phraya, na Tailândia, com mais de uma dúzia de cães que outrora foram abandonados no templo.

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Monge budista encanta o mundo ao viajar diariamente na companhia dos seus 12 cães
SÁBADO 31 de maio de 2026 às 15:45
Uma verdadeira inspiração! Monge budista encanta o mundo ao viajar diariamente na companhia dos seus 12 cães
Uma verdadeira inspiração! Monge budista encanta o mundo ao viajar diariamente na companhia dos seus 12 cães

Na província tailandesa de Pathum Thani, a norte de Banguecoque (Tailândia), há um barco que já se tornou impossível de ignorar. Não por causa do tamanho ou da velocidade, mas pelos passageiros muito especiais que seguem a bordo.

Todas as manhãs, por volta das seis horas, o monge budista Luang Por Chamnan parte para a tradicional recolha de esmolas ao longo do rio Chao Phraya acompanhado por um grupo de cães resgatados do templo onde vive. A imagem dos animais alinhados no barco rapidamente conquistou moradores, turistas e milhões de utilizadores nas redes sociais.

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