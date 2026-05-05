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Entrevista

Nenny: "Como jovem negra, carrego a minha comunidade comigo. E o bairro"

Nenny: 'Como jovem negra, carrego a minha comunidade comigo. E o bairro'
Tiago Neto 05 de maio de 2026 às 23:00

Entrevistas

Prestes a lançar o álbum de estreia, Nenny fala, em entrevista, da fama que teve em adolescente e da vontade de fintar expectativas: "Não sou só rapper. Estou a fugir aos rótulos."

Há uma voz no início do disco que lhe diz: “Tens história para contar.” E há outra, a sua, que responde, como um aviso: “O meu medo não pode ser maior do que a minha coragem.” Nenny, ou seja, Marlene Tavares, 23 anos, não chega com um disco de estreia. Chega com um ajuste de contas: consigo, com o passado, com a ideia que os outros fizeram dela.

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