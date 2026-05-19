'É tuga ou nada': música oficial de apoio à Seleção junta estrelas do hip-hop

Sam the Kid, Gson, Papillon, Bispo e Sir Scratch são os rappers que se juntaram para o "hino" de apoio à participação portuguesa no próximo Mundial.

Da esquerda para a direita, Papillon, Bispo, Sam the Kid, Gson e Sir Scratch dão voz ao tema de apoio à Seleção Portuguesa no Mundial 2026

Da esquerda para a direita, Papillon, Bispo, Sam the Kid, Gson e Sir Scratch dão voz ao tema de apoio à Seleção Portuguesa no Mundial 2026 D. R.

"É a voz da Pantera / com a nova cantera / do Figo ao Ronaldo / é seguir o enredo", dispara Sir Scratch, nos primeiros segundos de Tuga ou Nada, a canção oficial de apoio à participação da Seleção Portuguesa no Mundial 2026 - que foi apresentada esta terça-feira à tarde no Auditório Carlos Paredes, em Lisboa.

O tema, entretanto disponibilizado nas plataformas de streaming (pode ouvi-la e ver o videoclip abaixo), junta várias estrelas do hip-hop nacional, de diferentes gerações: aos mais experientes Sam The Kid e o já citado Sir Scratch juntam-se, nesta equipa musical, os mais jovens Gson, Bispo e Papillon.

Ao longo dos últimos anos, Portugal teve como temas oficiais de apoio à Seleção canções como Vamos Lá Cambada - uma nova versão de Herman José do tema que ficou na memória, em apoio à Seleção no Mundial de 1986, no México - e Vamos Com Tudo, de David Carreira com os convidados Ludmilla, Giulia Be e Preto Show.

O Mundial de futebol disputa-se, este ano, entre 11 de junho e 19 de julho, em três países: EUA, Canadá e México. O Selecionador Nacional, Roberto Martinez, anunciou esta terça-feira os convocados para o torneio, em que a Seleção Argentina tentará revalidar a vitória conseguida em 2022, numa final resolvida nas grandes penalidades contra a Seleção Francesa.