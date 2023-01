Benedict Cumberbatch está a negociar a participação em nova série da Netflix

As mais lidas GPS

A Netflix ainda não comentou as negociações

A Netflix ainda não comentou as negociações Reuters

A notícia foi avançada em exclusivo pela Variety esta quarta-feira e dá conta que Benedict Cumberbatch, ator cujos créditos incluem Sherlock, O Poder do Cão, O Jogo da Imitação ou, mais recentemente, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura está a negociar com a plataforma a participação numa nova aposta.