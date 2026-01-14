Sábado – Pense por si

Já chegou o primeiro trailer da nova temporada de Euphoria

Sexo, drogas, violência e prostituição: o primeiro trailer da terceira temporada já está disponível.

Já chegou o primeiro trailer da nova temporada de Euphoria
Diogo Barreto 14 de janeiro de 2026 às 19:05
"Diz as tuas preces", lê-se na legenda que acompanha o primeiro trailer da terceira temporada da série da HBO Euphoria. A série estreia a 12 de abril.

Criada, escrita, realizada e produzida por Sam Levinson, a terceira temporada promete debates sobre a origem do mal e a possibilidade de redenção.

A terceira temporada de “Euphoria” estreia em abril e marca o regresso de Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie e Maude Apatow. Os novos episódios chegam mais de quatro anos depois do final da segunda temporada. 

Entre as novidades no elenco estão a cantora Rosalía, a atriz Sharon Stone e o ex-jogador de futebol americano Mashwan Lynch.

Já chegou o primeiro trailer da nova temporada de Euphoria