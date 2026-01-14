Sábado – Pense por si

Não, não é apenas imaginação sua! Os cães podem mesmo compreender as nossas conversas. Perceba como

Quem o diz é um estudo publicado na revista Science que revela que há cães capazes de aprender novas palavras apenas a ouvir os donos a falar entre si.

14 de janeiro de 2026 às 08:02
Se acha que o seu cão só percebe as palavras "biscoito" e "rua" desengane-se. Parece que alguns andam claramente mais atentos às conversas lá de casa e quem o diz é um estudo publicado na revista Science que revela que existe um pequeno grupo de cães sobredotados em vocabulário, capazes de aprender novas palavras apenas a ouvir os donos a falar entre si, sem que ninguém esteja a tentar ensiná-los. E o nível é tal que estes patudos se comparam a bebés humanos de cerca de 1 ano e meio na forma como aprendem nomes de objetos.

