De mercados de Natal ao Lago dos Cisnes: 12 sugestões para este fim de semana prolongado

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A companhia Ballet de Kiev apresenta-se com "O Lago dos Cisnes" este fim de semana no Teatro Tivoli, em Lisboa, em quatro sessões

A companhia Ballet de Kiev apresenta-se com "O Lago dos Cisnes" este fim de semana no Teatro Tivoli, em Lisboa, em quatro sessões Pedro Quito

1. E que tal aproveitar o fim de semana para ver um espectáculo de dança em Lisboa? A companhia Ballet de Kiev está de regresso a Portugal para apresentar O Lago dos Cisnes, neste arranque de dezembro. Este bailado clássico, com coreografia de Marius Petipa e música de Piotr Tchaikovsky, conta a história do amor entre um príncipe, Siegfried, e Odette, uma mulher transformada em cisne.



Entre a magia, o amor e a tragédia, O Lago dos Cisnes será apresentado no Teatro Tivoli, na Avenida da Liberdade, em quatro sessões: esta sexta-feira, dia 1, às 21h, sábado, dia 2, às 16h e às 21h e domingo, dia 3, às 16h. Os bilhetes custam entre €20 e €37,50.







O mercado de Natal do Yotel Porto está aberto de sexta-feira (às 14h, com a chegada do Pai Natal) até domingo martasantovisuals

2. No Porto, a unidade hoteleira Yotel Porto acolhe este fim de semana - de sexta-feira, 1, até domingo, a 3 - um mercado de Natal. No restaurante e zona de convívio do hotel, será possível "tirar fotografias com o Pai Natal", "fazer cartões de Natal numa estação dedicada" e comprar presentes de Natal em secções como moda, música, arte e gastronomia (neste último caso, numa Barraquinha do Chef), lê-se em nota enviada às redações.Há ainda atividades previstas como um "workshop de cookies" (6.ª, 15h), um ateliê "vamos fazer uma prenda", música ao vivo nas noites de sexta-feira e sábado, uma prova de degustação de vinhos do porto (dom., 16h) e um workshop de decoração de mesas de Natal (dom., 17h). O acesso é livre, ainda que com lotação limitada.3. Nascida na República Dominicana, com carreira construída em Itália - para onde emigrou, ainda nova, com a mãe, à procura de uma vida melhor -, Yendry começou por destacar-se na versão italiana do concurso Factor X, formou e liderou depois um grupo musical, mas tem sido nos últimos anos e a solo que se tem afirmado, cruzando ritmos latinos com o R&B contemporâneo e batidas eletrónicas.Esta sexta-feira, a cantora e compositora dominicana-italiana apresenta-se em Portugal para um concerto, na sala Lisboa Ao Vivo. A atuação começa por volta das 20h30 e os bilhetes custam €27,50. É o regresso de Yendry ao país, depois de um concerto no último verão no festival NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés.

4. Em Matosinhos, decorre este fim de semana - sábado e domingo, 3 e 4 de dezembro - a 17ª edição do festival Arte Fora do Sítio, de entrada livre. Com apresentação de performances de música, dança, teatro e artes plásticos, o evento contará ainda com um Escape Art Room.



O recinto, na Avenida D. Afonso Henriques, n.º 1775, terá as portas abertas entre as 14h e as 22h no sábado e entre as 10h e as 18h30 no domingo. O ponto alto do cartaz - aquele que deverá congregar mais pessoas - é o concerto do cantor e compositor Ivandro, agendado para as 19h de sábado.



Ivandro apresenta-se este sábado, ao final da tarde, em Matosinhos, num concerto de entrada livre Inês Gomes Lourenço

5. Mais a sul, em Lisboa, propomos-lhe uma noite de garage-rock e indie-rock este sábado, 2 de dezembro. A Galeria Zé dos Bois, no Bairro Alto, tem um cardápio com música em dose tripla.



Aos Cave Story e aos Veenho, dois projetos musicais portugueses que se destacaram este ano nas sonoridades elétricas (os primeiros editaram Wide Wall, Tree Tall, os segundos um álbum de estreia particularmente inspirado, intitulado Lofizera), junta-se o grupo Farpas, trio de música improvisada mais ligado ao jazz, formado por António Feiteira, Guilherme Rodrigues e Miguel Abras.





A banda Veenho, que este ano se estreou com um recomendável disco de rock, atua este sábado à noite na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa D. R.

6. Ainda em Lisboa, aproveite para ir ver uma exposição e conhecer uma nova galeria de arte. Esta sexta-feira, 1 de dezembro, a plataforma portuguesa de representação e promoção de artistas Because Art Matters inaugura o seu primeiro espaço físico.



Enquadrada no espaço cultural 8 Marvila, a galeria abre portas às 17h com a exposição coletiva Rise, que inclui peças de 25 artistas nacionais e internacionais nos campos da escultura, arte contemporânea urbana e ilustração. A entrada é gratuita.



Leia Também O palco é delas: 3 garotas para ouvir ao vivo esta semana

7. Noutro campo, decorre este sábado a primeira edição do Trás-os-Montes Wine Experience, organizado pela Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes e a decorrer no Hotel Vidago Palace, em Vidago, no município de Chaves. O evento vai juntar mais de 20 produtores de Trás-os-Montes e mais de 80 referências vínicas.

O Trás-os-Montes Wine Experience tem um custo de €80 por pessoa (reserva através do e-mail promocao@cvrtm.pt), o que dá acesso a dois momentos: uma "prova de vinhos exclusivos, no Jardim do Inverno, entre as 16h e as 19h" e "um jantar de harmonização" com "um menu de quatro momentos" delineado pelo chef Vítor Matos.

8. Para uma entrada diferente no Natal, o rapper e cantor Jimmy P apresenta-se esta sexta-feira à noite (21h30), 1 de dezembro, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, para um concerto com um conceito peculiar: Natal Urbano. Além dos êxitos do artista, serão ouvidas versões de temas natalícios como Happy Day, Amazing Grace e Hallelujah. Os bilhetes para o concerto custam €12,50.



Jimmy P apresenta-se em Leiria em modo natalício, repescando e adaptando clássicos da época Rui Bandeira

9. Ainda na música, na mesma noite, mas num registo estético bem diferente e noutro ponto do País: esta sexta-feira, a partir das 21h30, pode ver o concerto Vox Genius no Auditório de Espinho.



O cantor de jazz e improvisador sonoro Theo Bleckmann, que ao longo dos últimos anos colaborou com artistas como Laurie Anderson, Anthony Braxton, Dave Douglas, Philip Glass, John Zorn, Ambrose Akinmusire e Gabriel Garzon-Montano, sobe ao palco acompanhado pela Orquestra de Jazz de Espinho, num espectáculo com direção musical de Paulo Perfeito e Eduardo Cardinho. Os bilhetes custam €8.



Theo Bleckmann junta-se esta sexta-feira à noite à Orquestra de Jazz de Espinho Lynne Harty

10. O espírito natalício está definitivamente instalado e no edifício Península Boutique Center, no Porto, decorre esta sexta-feira e este sábado (das 10h30 às 19h) mais um mercado de Natal. Neste caso, uma edição natalícia do evento Um Dia no Mercado, criado em 2014 por Catarina Rio.



Poderá comprar aqui os seus presentes de Natal, mais concretamente peças de várias marcas portuguesas, entre as quais Joy, Coisa Mais Linda, Marti, Brooking, Kind of Sweet, Statis, Dot, Rosa e Azul, Linha Toscal e Limoneta.



Se já pensa nos presentes de Natal que terá de oferecer, o evento Um Dia no Mercado Especial Natal, no Porto, poderá dar uma ajuda D. R.

11. De volta a Lisboa, porque não um sábado dançante, a ponto de se prolongar até à madrugada de domingo? Neste dia 2 de dezembro, o Pavilhão Carlos Lopes recebe a primeira edição de inverno do festival Sound Waves, que se tem expandido recentemente de Esmoriz para Porto e Lisboa. Estão prometidas 11 horas de batidas dançantes ao ritmo do techno (das 20h30 às 6h30), garantidas por DJs e produtores como o holandês OGUZ, Patrick Mason, habituée do Club Berghain (Berlim), a espanhola Fatima Hajji, o belga Marco Bailey, a tunisina Cera Khin, o francês CLTX, a brasileira Joanna Coelho e o português DU/ART. Os bilhetes custam €50.



Noutras sonoridades dançantes, menos voltadas para o hard techno e psy techno e mais viradas para a house music (não uma house music eufórica e hedonista, antes próxima das raízes do género e da soul music), o clube e bar lisboeta Vago celebra o seu segundo aniversário também este sábado à noite, em Lisboa. Num armazém da Rua do Instituto Industrial (n.º 8), mais exatamente no espaço cultural Disaster, entre Santos e o Cais do Sodré, a música vai ouvir-se das 22h até à madrugada de domingo (4h). Joaquim Quadros, Gelato, Afonso, Chima Isaaro e a DJ holandesa Suze Ijó garantem a banda sonora. Os bilhetes custam €16,95.



Depois da edição de verão (na imagem), o festival Sound Waves chega agora a Lisboa para uma edição de inverno martasantovisuals

12. Já em Torres Vedras, sábado é uma noite para ouvir hip-hop. A cidade e concelho do distrito de Lisboa vai receber, no espaço de concertos Bang Venue, uma atuação de V.Ludo, projeto musical ancorado numa dupla formada pelo rapper Blasph e pelo produtor e rapper Sam the Kid (aqui responsável pelas batidas instrumentais) a que se junta DJ Kronic, colaborador mais presente ainda neste formato ao vivo.



Com um disco lançado este ano, Dedos Finos, V.Ludo apresenta-se às 22h30. Os bilhetes custam entre €10 (pré-venda) e €12 (à porta).