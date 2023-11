Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Um fenómeno da literatura infantojuvenil, o autor voltou aos romances na Alagaësia, desta vez para contar a história de Murtagh. À SÁBADO, fala do futuro da saga e do que esta lhe deu.

Tinha 15 anos quando começou a escrever Eragon, o livro que imergiu milhares de crianças e adolescentes num mundo de literatura fantástica. No ano em que passam 20 anos desde a publicação inicial do livro que contava a história de um jovem e do seu dragão, o americano Christopher Paolini volta ao mundo fantasioso de Alagaësia para contar a história de Murtagh, uma personagem familiar aos leitores da saga.