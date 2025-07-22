Cinema Batalha vai fazer "biografia fílmica" de David Bowie em outubro

Em outubro, o histórico cinema portuense vai exibir filmes nos quais o artista entrou, filmes que o influenciaram e obras que ficaram marcadas pelo seu imaginário.

O Batalha Centro de Cinema, no Porto, vai programar até dezembro uma biografia fílmica do músico David Bowie, uma retrospetiva de Dominga Sotomayor e um ciclo que reflete sobre o impacto social do telefone analógico e digital.

A nova temporada do Batalha, anunciada esta terça-feira, começa a 6 de setembro com um dos mais emblemáticos filmes de Steven Spielberg --ET: The Extra-Terrestrial(1982) -, a abrir um ciclo que "estabelece diálogos improváveis entre telefones analógicos e dispositivos digitais".

O ciclo temático intitula-seQuando o Telefone Toca, vai estender-se até 25 de outubro e propõe uma reflexão sobre as transformações na forma de comunicar, nos modos de vida e até indústria cinematográfica, por causa da evolução tecnológica do telefone e do telemóvel, explica o Batalha em nota de imprensa.

Estão previstos filmes de Wes Craven, Marguerite Duras, Radu Jude, Jia Zhangke, entre outros.

Em outubro, o Batalha Centro de Cinema propõe também uma "biografia fílmica" do músico britânico David Bowie, ou seja, programará filmes nos quais o artista entrou, filmes que o influenciaram e obras que ficaram marcadas pelo seu imaginário.

A título de exemplo, vão ser exibidosThe Man Who Fell to Earth(1976), de Nicolas Roeg, eJust a Gigolo(1978), de David Hemmings, nos quais Bowie entrou, e também filmes de Gala Hernandez Lopez, Nam June Paik e Ulrich Edel.

O ciclo dedicado a Bowie só termina a 10 de janeiro, coincidindo com os dez anos da morte do músico.

A produtora e realizadora chilena Dominga Sotomayor, "uma das vozes mais singulares do cinema sul-americano contemporâneo", é convidada do Batalha para uma retrospetiva completa das longas-metragens, uma seleção de 'curtas' e para umamasterclasseno Porto.

Da programação quadrimestral, o Batalha também vai dar destaque à artista Mónica de Miranda, com uma sessão de filmes e o lançamento de uma publicação sobre a exposição "Profundidade de Campo", e à realizadora Cláudia Varejão, com a edição de um livro de ensaios e fotografia sobre o trabalho da cineasta.

No programa "Luas Novas", sobre cinema português, pelo Batalha vão passar filmes de Maria Inês Gonçalves, premiada este ano em Roterdão, e Alice dos Reis, artista visual distinguida com o Prémio Novos Artistas da Fundação EDP.

Toda a programação do último quadrimestre de 2025 do Batalha Centro de Cinema estará disponível a partir de 12 de agosto.