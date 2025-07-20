Os smurfs eram comunistas?

Em 2017, um livro escolar gerou debate público no Uruguai por utilizar as criaturas azuis - que voltaram agora ao cinema - para analisar o comunismo.

As teorias da conspiração associadas a filmes e séries de animação não são novidade, mas raras são as vezes em que estas polémicas, que nascem geralmente nas redes sociais, geram debate público e levam políticos a manifestar-se. Foi o que aconteceu em 2017, quando o livro escolar UY Siglo XX, escrito pela professora Silvana Pera, foi utilizado no Uruguai para explicar o comunismo através de uma analogia com os smurfs - que voltaram ao centro da discussão mediática no entretenimento na última semana, com a estreia de Smurfs: O Grande Filme.

Naquele livro, as personagens azuis eram colocadas ao lado de uma fotografia de Vladimir Lenine. "Talvez o seguinte exemplo ajude a entender a ideia da sociedade comunista. Conhece os Smurfs? Eles são uma comunidade que vive numa aldeia," pode ler-se no livro, citado nesse ano pela BBC.

"Todos têm deveres com a comunidade, por exemplo ocupam-se daquilo que sabem fazer. O smurf cozinheiro vai cozinhar, o smurf carpinteiro vai consertar o que partir e, assim, cada um da comunidade oferece o seu trabalho e recebe o trabalho dos outros", enunciava ainda o exemplo em questão. Criados pelo cartunista belga Pierre Culiford (1928—1992), em 1958, os smurfs são criaturas azuis que usam a mesma roupa e vivem numa "aldeia encantada", em casas que fazem lembrar cogumelos.

O Grande Smurf é o líder da comunidade e o feiticeiro Gargamel é o principal inimigo, premissa que se manteve nas adaptações que foram feitas posteriormente para cinema, inclusive no novo filme da saga, de Chris Miller, que estreou a 17 de julho nos cinemas portugueses. Cada smurf contribui para a aldeia com uma função, em ambiente de amizade e cooperação.

Após a divulgação do livro UY Siglo XX, José Amorín Batlle, na altura deputado pelo partido paraguaio Colorado, manifestou-se no antigo Twitter (atual X). "Não há fome na Coreia do Norte? Não há miséria em Cuba?", escreveu.

¿No hay hambre en Corea del Norte?

¿Ni indigencia en Cuba?

Los "Varela de este quinquenio" se cantan en la laicidad. Pequeña tienen la moral pic.twitter.com/nvqxxTCMni — José Amorín Batlle (@jgamorin) February 13, 2017

À época, o deputado do Partido Nacional, Pablo Iturralde, também anunciou que iria pedir explicações sobre a utilização do livro à ministra da Educação e Cultura, María Julia Muñoz. E de acordo com o artigo da BBC, a polémica levou a direção da Anep (Administracão Nacional de Educacão Pública do Uruguai) a estudar o assunto.

Vamos a pedirle explicaciones a Ministra Educación. Capáz que por la metáfora, dice que es una mezcla de Reina Reyes con Rosa de Luxemburgo pic.twitter.com/Do5C1YUUYp — Pablo L. Iturralde Viñas (@IturraldeVPablo) February 13, 2017

Esta não foi a primeira vez que as personagens azuis geraram polémica. Em 2011, o livro Le Petit Livre Bleu (O Pequeno Livro Azul, em tradução literal), de Antoine Buéno, afirmava que os smurfs eram racistas e viviam num regime totalitário. "Isso não vos faz lembrar nada? Uma ditadura política, por exemplo?", afirmou, citado pelo The Guardian, referindo-se à forma de viver dos smurfs. Na altura, houve vários fãs da saga a manifestar-se contra a análise de Antoine Buéno.

Por outro lado, o filho do criador dos Smurfs, Thierry Culliford, já se manifestou em entrevistas contra esta teoria e afirmou que o pai não se interessava por política.