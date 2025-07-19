Sábado – Pense por si

João Rosas, um cineasta do presente: "A nostalgia não interessa"

Na obra do realizador português, a cidade é mais do que pano de fundo: é mapa e matéria viva. “A Vida Luminosa”, a sua primeira longa-metragem de ficção, confirma-o.

João Rosas, um cineasta do presente
Tiago Neto 19 de julho de 2025 às 10:00
A Vida Luminosa
A Vida Luminosa

Realizador português de 43 anos, autor de curtas-metragens comoEntrecampos(2012), Maria do Mar (2015) e Catavento (2020) e do documentárioA Morte de uma Cidade(2022) , João Rosas estreou a sua primeira longa-metragem de ficção,A Vida Luminosa, na edição de 2025 do IndieLisboa, em maio - um filme que teve estreia comercial este verão e que, com menos de um mês de vida nos cinemas (estreou a 26 de junho), é já um dos dez filmes portugueses mais vistos deste ano.

Tópicos João Rosas Cinema Realizador A Vida Luminosa Entrecampos Maria do Mar Catavento Curta-metragem Longa-metragem Nostalgia
