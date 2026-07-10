Cinco planos para o fim de semana: menus de verão, 'Os Maias' em bailado e jazz no Parque Mayer

Para este fim de semana (10 a 12 de julho), sugerimos-lhe provar novos pratos em restaurantes de Lisboa e Ericeira, ver "Os Maias" transformado em bailado em Coimbra e ouvir jazz ao pôr do sol.

1. Julho já avança a todo o vapor mas ainda há novos menus de verão a descobrir nos restaurantes nacionais. Um deles é o lisboeta Cícero, localizado em pleno centro da cidade, no Chiado. As propostas do Coleção Verão 2026 (o nome da nova ementa) mantêm-se no eixo da cozinha contemporânea, com influências das gastronomias de Portugal, Brasil e França, mas renovaram-se com frescura para combater o calor.

Agora, servem-se novidades como a ostra com kimchi e framboesa, nas entradas, o Peixe do Dia com meloa e koji e o Borrego com acelga, trigo sarraceno e beterraba, nos pratos principais e, para sobremesas, combinações com Morango, baunilha e bergamota ou Chocolate, avelã, maracujá, beterraba e coentro.

Estes pratos, pensados pela chef Alessandra Montagne e pelo chef executivo Filipe Neves, juntam-se a outras opções da carta, como o snack Biscoito de Polvilho, Beignet, Travesseiro de Arroz, a entrada Gambas da Costa, Amêijoas, Tomate e o prato principal Lombo de Novilho, Trufa Negra, Batata. Podem ser provados no menu de degustação de nove momentos (€115 por pessoa), que pode incluir ou não harmonização vínica (€85 a €100), ou com a proposta Promenade Cícero, à la carte (€85).

2. Também o restaurante ONDA, do hotel Aethos Ericeira, localizado na vila costeira homónima (que fica a 35 km de Lisboa), tem nova carta. Descrito pelo chef executivo Pedro Lopes como “um menu costeiro sazonal inspirado no Atlântico, construído em torno de marisco local, simplicidade e sabores autênticos”, este conjunto de propostas inclui pratos como Salmonete com arroz de tomate e pinhões (€34) e Lírio com citrinos e azeite (€17), além de tártaros (como o de atum e melancia, €17) e saladas (por exemplo, de tomate, morangos e lavagante, €20).

3. Em Coimbra, este domingo marca o arranque da 17.ª edição do Festival das Artes Quebrajazz - que vai decorrer até 29 de agosto, com o tema “Contraponto”. Com 28 “momentos culturais” agendados, 13 dos quais de entrada livre, o festival divide-se por espaços como o anfiteatro ao ar livre Colina de Camões, nos jardins da Quinta das Lágrimas, e as famosas Escadas Quebra Costas, no centro de Coimbra.

Além de concertos de jazz (o âmago do evento), existirão “encontros gastronómicos, filmes, exposições, conversas, teatro para infância e música para séniores”, lê-se na descrição oficial do evento. O arranque acontece este domingo, 12, com o espetáculo de bailado “Os Maias”, uma criação coreográfica de Fernando Duarte com a Companhia Nacional de Bailado inspirada no canónico romance de Eça de Queiroz - para ver a partir das 21h no Convento São Francisco (bilhetes: donativo sugerido). A programação para os restantes dias que se seguem a este fim de semana pode ser consultada na íntegra aqui.

4. Em Lisboa, também há jazz para ouvir no futuro próximo. O novo ciclo de concertos ao pôr do sol Há Jazz no Parque Mayer, com curadoria do Hot Clube de Portugal, arranca este domingo, 12 de julho, e propõe atuações jazzísticas aos domingos, às 19h30, no terraço do Capitólio, até ao dia 30 de agosto, com bilhetes a preço simbólico (€5).

No espaço, com vista sobre o Jardim Botânico, “ambiente informal” e “com espreguiçadeiras e serviço de bar”, ouvir-se-á este domingo um quarteto liderado pelo saxofonista Vítor Fernandes, que inclui a pianista Rita Caravaca, o contrabaixista Gonçalo Naia e o baterista Francisco Coelho. Seguem-se atuações de Alice San Payo Quarteto (19 de julho), Opérade (26 de julho), Hugo Lobo Trio convida Madalena Caldeira (2 de agosto), João Nogueira Quarteto toca Coltrane’s Sound (9 de agosto), Mateus Saldanha Trio (16 de agosto), Marta Garrett “Assanhado” Quarteto (23 de agosto) e Bode Wilson (30 de agosto). Os bilhetes estão à venda aqui.

5. Ainda em Lisboa, o Centro Cultural de Belém tem propostas de teatro e dança para este fim de semana. Sábado e domingo, 11 e 12 de agosto (respetivamente às 19h e 17h), o Grande Auditório da sala de espetáculos vai encher-se para ver e ouvir Brel, um espetáculo de dança de Anne Teresa De Keersmaeker e Solal Mariotte que confronta os espectadores com o legado do carismático cantor e performer belga Jacques Brel (1929-1978) e com uma possibilidade de coreografar as “inquietações” de Brel “de forma a que ainda nos interpelam hoje”. Os bilhetes custam entre €21 e €35.

Também sábado e domingo, à mesma hora, mas com sessão também esta sexta-feira, a partir das 20h, há teatro para ver no CCB. O Pequeno Auditório da casa recebe a encenação de Simão do Vale Africano para Quem tem medo de Virginia Woolf?, peça do dramaturgo norte-americano Edward Albee que os atores e atrizes João Reis, Margarida Carvalho, Daniel Silva e Joana Africano vão revisitar no palco do CCB.

A peça, descrita como “um texto devastador, mas também comovente” e “uma comédia negra - bastante cómica e muito negra”, acompanha “dois casais numa sala de estar durante uma longa madrugada”, que “mergulham numa demoníaca espiral de ‘desilusões, traições, fantasias e desejo desenfreado’”. Os bilhetes custam €15.