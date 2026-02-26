Cineasta sul-coreano Park Chan-wook vai presidir ao júri do festival de Cannes

É a primeira vez que um cineasta sul-coreano é convidado para presidir ao júri que atribui a Palma de Ouro.

O realizador sul-coreano Park Chan-wook vai presidir ao júri do Festival de Cinema de Cannes, marcado para maio em França, anunciou hoje a organização.

É a primeira vez que um cineasta sul-coreano é convidado para presidir ao júri que atribui a Palma de Ouro, o prémio mais relevante do Festival de Cinema de Cannes.

Park Chan-wook, 62 anos, assinou, entre outros, "Old Boy -- Velho Amigo" (2003)", "Thrist -- Este é o meu sangue" (2009) e "Decisão de Partir" (2022), filmes que "são ousados em todos os sentidos --- no argumento, no estilo e na moral" e que o tornaram "numa das personalidades mais fascinantes do cinema contemporâneo", referiu o festival.

"Num tempo de ódio e divisão, creio que o simples facto de nos juntarmos numa sala de cinema para ver um filme, sincronizando as nossas respirações e batimentos cardíacos, cria uma solidariedade comovente e universal", afirmou o realizador e argumentista, citado pelo festival.

A 79.ª edição do Festival de Cinema de Cannes decorrerá de 12 a 23 de maio.

Em 2025, a Palma de Ouro foi atribuída ao realizador iraniano Jafar Panahi pelo filme "Foi só um acidente".