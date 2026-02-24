America's Next Top Model: como envelheceste mal, Tyra Banks

"Para! Nunca na minha vida gritei com uma rapariga assim! Quando a minha mãe grita assim comigo é porque me ama!" No "Era Uma Vez" do reality show America's Next Top Model, apresentado por Tyra Banks, e exibido entre 2003 e 2018, esta frase não estava prevista. Afinal, a apresentadora, uma mulher negra, teria surgido à frente do concurso (a ideia terá mesmo sido dela) para "criar um espaço para pessoas que não tinham o peso ideal nem a altura ideal, para mostrar a beleza de outra perspetiva". Como demonstra agora o documentário sobre os bastidores do reality americano (disponível na Netflix), esta história de encantar não teve um "e viveram felizes para sempre". Bem pelo contrário.

São apenas três episódios mas prometem dar que falar. A minissérie documental estreou a 16 de fevereiro e não mais saiu do topo das mais vistas. A premissa seria revelar "toda a verdade" sobre o concurso, sob a premissa "até onde estaremos dispostos a ir em nome do entretenimento?".

Não é difícil imaginar de onde terá vindo a ideia de repescar este que foi um dos primeiros concursos-reality de que há memória. Afinal, durante a pandemia, uma onda de jovens exemplares da geração z começou a fazer binge watching de America's Next Top Model. O que é que esses grandes investigadores da cultura pop nascida e criada antes deles descobriram? Que o programa envelheceu mal e que muito do que foi possível em 2000 seria, felizmente, impossível em 2026. (A incredulidade comove, não menos do que a incapacidade de ver além do tempo presente.)

Como mostra a minissérie, alguns dos momentos mais marcantes do programa de televisão (como aquele com que começa este artigo, outro em que uma concorrente é coagida a retirar dentes para ganhar um sorriso mais bonito e ainda aquele em que outra aspirante a manequim é deixada embriagada e sozinha com um figurante que acabará por forçá-la sexualmente enquanto ambos são filmados) são também os seus mais baixos (e dignos de serem apresentados à justiça).

Para defesa do programa, a série, que se apresenta como uma crónica definitiva sobre o America's Next Top Model, entrevista Tyra Banks (que não consegue, até hoje, entender que o programa permitiu e ainda exibiu uma agressão sexual; admitindo apenas que se terá excedido em alguns momentos com as concorrentes - naturalmente "por desejar o melhor para elas") e conta tudo sobre as desavenças entre esta e os seus companheiros jurados: Jay Manuel, J. Alexander (conhecido como Miss J) e Nigel Barker.

Do outro lado estão as ex-concorrentes, todas com queixas do programa, da forma como foram tratadas e das expectativas que garantem que lhes foram criadas e nunca cumpridas. Afinal, o mundo da moda não lhes abriu as portas. Tyra Banks? Não quis saber.