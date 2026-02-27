Sábado – Pense por si

Pets

Um final feliz! Cão abandonado no aeroporto de Las Vegas encontra uma nova família

Amarrado e deixado para trás num balcão de check-in, o patudo viu a sua vida mudar completamente depois de ser resgatado e adotado por quem o ajudou.

27 de fevereiro de 2026 às 08:12
Um final feliz! Cão abandonado no aeroporto de Las Vegas encontra uma nova família
Um final feliz! Cão abandonado no aeroporto de Las Vegas encontra uma nova família FOX News

Um cão deixado sozinho num balcão de check-in da companhia aérea JetBlue, no Aeroporto Internacional Harry Reid, em Las Vegas, nos Estados Unidos, teve um final feliz depois de ser adotado pelo agente policial que participou no seu salvamento. O caso, ocorrido no início de fevereiro, tornou-se viral e reacendeu o debate sobre abandono animal e responsabilidade dos tutores.

Tópicos Cão Cães grandes Cães Las Vegas Harry Reid
