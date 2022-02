Carnaval entre paredes: as melhores festas de Lisboa e Porto

As restrições estão a ser levantadas, mas, na maior parte do País, ainda não é desta que se vai celebrar para a rua. Descubra as melhores festas de um Carnaval que passou para dentro de portas.

Por ser tão cedo no ano, o Carnaval foi talvez a única grande celebração de 2020 que a pandemia não apanhou. Em finais de fevereiro, ainda se saltava nas ruas de Torres Vedras, Alcobaça, Ovar e Funchal, com um alegre alheamento ao facto de que, menos de três semanas depois, ficaríamos sujeitos a um jejum prolongado deste tipo de convívios. Em 2021, já não tivemos a mesma sorte, e este ano, mesmo com a perspetiva do levantamento das restrições à vista, a maior parte das capitais do Carnaval português optou por manter o cancelamento dos seus grandes eventos ao ar livre.