Operação Maré Negra: Lúcia Moniz “nunca tinha feito nada assim”

É a primeira série assinada pela Amazon Portugal e estreia a 25 de fevereiro na Prime Vídeo. Lúcia Moniz faz parte do elenco e falou à SÁBADO da “adrenalina” que foi rodar um projeto como este.

Quando, no início dos anos 2000, Lúcia Moniz entrou no elenco de O Amor Acontece (2003), houve uma onda de surpresa pelo feito que ali se dava. Há 20 anos não era assim tão fácil para uma atriz portuguesa se internacionalizar e, ainda para mais, fazendo parte de um projeto com pesos pesados como Hugh Grant, Emma Thompson, Liam Neeson, Colin Firth ou Bill Nighy.