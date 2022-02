Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

Dos festivais gastronómicos, à pista de dança, com descanso no conforto do sofá, não faltam boas propostas para gozar este fim de semana.

1. O Festival Antena 2 decorre até sábado, dia 26 de fevereiro, no Teatro Nacional de São João, no Porto. Trata-se de um festival no qual a Antena 2 transporta para o palco a diversidade de conteúdos que fazem parte da sua emissão, convidando o público a comungar deste momento, que também é de celebração coletiva da cultura. Para sábado está programada uma conferência sob o tema "Ser do Norte: A identidade de uma região", com a presença de Mário Cláudio, Germano Silva, Ana Luísa Amaral, Francisco Duarte Mangas, Daniel Deusdado e Minês Castanheira (15h), uma sessão do "Palavras de Bolso", rubrica diária da Antena 2 que aqui assume o caráter de performance (18h30) e um concerto dos Pauliteiros de Miranda (19h, €5). O Festival Antena 2 encerra às 21h, no Teatro Carlos Alberto, com o espetáculo "Achadiço", de Nuno Cardoso (€10).