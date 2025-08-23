Sábado – Pense por si

GPS

Assistente de direção de "Emily in Paris" morre repentinamente durante as filmagens

Daniel Borella tinha 47 anos e morreu depois de ter desmaiado durante as filmagens.

Capa da Sábado Edição 19 a 25 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 19 a 25 de agosto
As mais lidas GPS
Assistente de direção de 'Emily in Paris' morre repentinamente durante as filmagens
Luana Augusto 23 de agosto de 2025 às 17:39
Netflix

O assistente de direção que estava a trabalhar na série de sucesso Emily in Paris morreu repentinamente durante as filmagens da quinta temporada. Segundo o jornal italiano La Repubblica, trata-se de Diego Borella, de 47 anos.

Borella morreu no Hotel Danieli, em Veneza, depois ter desmaiado à frente dos colegas que se preparavam para filmar uma cena. De acordo com o La Repubblica, os médicos ainda foram chamados ao local por volta das 19h (18h de Lisboa) de quinta-feira, mas não o conseguiram salvar.

De acordo com a BBC, as filmagens de Emily in Paris foram temporariamente suspensas. 

"Estamos profundamente tristes em confirmar o falecimento repentino de um membro da equipa de produção de Emily in Paris", disse à BBC um porta-voz da Paramount Television Studios, que produz a série para a Netflix. "Os nossos corações estão com a família e os entes queridos da pessoa durante este momento incrivelmente difícil."

Emily in Paris estreou na Netflix durante a pandemia da Covid-19, em 2020. Protagonizada por Lily Collins (Emily Cooper), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Ashley Park (Mindy), Lucas Bravo (Gabriel) e Lucien Laviscount (Alfie), a série de comédia romântica acompanha a vida de Emily Cooper, uma executiva do marketing americana que trabalha numa empresa em Paris.

Na quarta temporada, lançada em 2024, Emily muda-se para Roma para abrir um novo escritório. A quinta temporada estava prevista para sair ainda este ano.

Artigos Relacionados
Tópicos Indústria cinematográfica Teatro Serviço de streaming Celebridades Netflix BBC La Repubblica Lisboa Roma Veneza Hotel Danieli Paramount Television Studios Ashley Park Lily Collins Lucas Bravo Philippine Leroy-Beaulieu Lucien Laviscount
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

Menu shortcuts

Assistente de direção de "Emily in Paris" morre repentinamente durante as filmagens