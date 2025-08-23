Assistente de direção de 'Emily in Paris' morre repentinamente durante as filmagens

Daniel Borella tinha 47 anos e morreu depois de ter desmaiado durante as filmagens.

O assistente de direção que estava a trabalhar na série de sucesso Emily in Paris morreu repentinamente durante as filmagens da quinta temporada. Segundo o jornal italiano La Repubblica, trata-se de Diego Borella, de 47 anos.

Borella morreu no Hotel Danieli, em Veneza, depois ter desmaiado à frente dos colegas que se preparavam para filmar uma cena. De acordo com o La Repubblica, os médicos ainda foram chamados ao local por volta das 19h (18h de Lisboa) de quinta-feira, mas não o conseguiram salvar.

De acordo com a BBC, as filmagens de Emily in Paris foram temporariamente suspensas.

"Estamos profundamente tristes em confirmar o falecimento repentino de um membro da equipa de produção de Emily in Paris", disse à BBC um porta-voz da Paramount Television Studios, que produz a série para a Netflix. "Os nossos corações estão com a família e os entes queridos da pessoa durante este momento incrivelmente difícil."

Emily in Paris estreou na Netflix durante a pandemia da Covid-19, em 2020. Protagonizada por Lily Collins (Emily Cooper), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Ashley Park (Mindy), Lucas Bravo (Gabriel) e Lucien Laviscount (Alfie), a série de comédia romântica acompanha a vida de Emily Cooper, uma executiva do marketing americana que trabalha numa empresa em Paris.

Na quarta temporada, lançada em 2024, Emily muda-se para Roma para abrir um novo escritório. A quinta temporada estava prevista para sair ainda este ano.