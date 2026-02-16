Duvall participou em clássicos do cinema norte-americano como Apocalypse Now ou O Padrinho. Morreu aos 95 anos.

Morreu o ator Robert Duvall. Tinha 95 anos. Duvall morreu “pacificamente” em sua casa em Middleburg, Virgínia, no domingo, de acordo com um comunicado enviado pela agência de relações públicas.

Duvall participou em alguns dos filmes mais icónicos de Francis Ford Coppola: os primeiros dois volumes de O Padrinho ou Apocalypse Now.

O comunicado acrescenta que não será realizado nenhum serviço formal. Em vez disso, “a família encoraja aqueles que desejam honrar a sua memória a fazê-lo de uma forma que reflita a vida que ele viveu, assistindo a um grande filme, contando uma boa história à volta de uma mesa com amigos, ou dando um passeio no campo para apreciar a beleza do mundo”.