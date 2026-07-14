Bárbara Tinoco, Slow J, Chico da Tina e Carminho com orquestra no cartaz do Festival F, em Faro

O "último grande festival de verão", como é apresentado o Festival F, em Faro, aposta em mais de 60 concertos entre 3 a 5 de setembro. O cartaz foi desvendado esta terça-feira.

O rapper e cantor Slow J vai atuar este ano no Festival F, em Faro

O rapper e cantor Slow J vai atuar este ano no Festival F, em Faro Luís Guerreiro/Correio da Manhã

Mais de 60 concertos preenchem o 11.º Festival F, que regressa a Faro, de 3 a 5 de setembro, reafirmando a cidade como um dos "grandes pontos de encontro da música e da cultura em Portugal", anunciou esta terça-feira a autarquia.

O último grande festival de verão regressa à Vila Adentro, ocupando ruas, praças e largos na cidade velha da capital algarvia, com uma programação que reúne artistas consagrados, novos talentos e atividades paralelas, como exposições, tertúlias, artes performativas, espaços direcionados para crianças e mercados de autor, num certame pensado "para todos os púbicos e todas as gerações", acrescenta a programação.

"Esta 11.ª edição do festival F vai continuar a afirmar o melhor da música e da cultura portuguesa, reforçando também os laços com a lusofonia, e servirá acima de tudo para continuar a afirmar Faro como referência e capital da música a sul do País", disse o presidente da Câmara de Faro, António Miguel Pina, na apresentação do certame.

Música pop, hip hop, eletrónica, rock, fado, jazz constam dos estilos que convivem na programação, espelhando a "riqueza musical da música contemporânea", refere o texto de apresentação do festival, realçando a presença de artistas brasileiros como Tz da Coronel, "que volta a reforçar a histórica ligação entre Portugal e Brasil", e a presença de Nelson Freitas, "um dos maiores nomes da música cabo-verdiana contemporânea, consolidando o diálogo do Festival F com diferentes geografias do espaço lusófono".

O certame tem ainda uma "forte componente regional", com "cerca de 30% do cartaz composto por artistas algarvios, uma presença que não resulta de uma lógica de quota, mas do mérito, da qualidade e da vitalidade da criação musical que nasce na região", lê-se no programa.

Bárbara Tinoco, D.A.M.A, Wet Bed Gang, HMB, Chico da Tina, Átoa, Paus, Alcool Club, Lena Gasparoti, Mães Solteiras, João Tiago Neto, Afonso Rodrigues, Ana Tereza, Gaiatos Capote, Vasco Trindade Trio e Bica constam das 23 propostas para 03 de setembro, o primeiro dia de festival.

Entre as 21 opções para o dia seguinte estão nomes como The Gift, Nelson Freitas, Tz da Coronel, Ricardo Ribeiro & Orquestra de Jazz do Algarve, Clã, Moonspell, Bizarra Locomotiva, Aragão, Pelados, Inhuman, Daniel Kemish, Diana Vilarinho, Mirage People, Danz (DJ Set), Algarve Jazz Collective, L.A.R e João Melgueira.

No dia 05, entre os 22 artistas que encerram o festival, figuram Carminho & Orquestra do Algarve, Slow J, Pappilon, Danni Gato, Maninho, Mind da Gap, Branko, Camaleão Azul, King Bigs, Travo, Elisa, Peixe, Ibsxjaur, Micáh, Sofia Rodrigues e Puntzcjic.

Durante três dias, o público poderá percorrer ao longo da Vila Adentro os oito recintos do certame, como os palcos Ria, Sé, Quintalão, Fábrica - que regressa à edição de 2026 reforçando os espaços vocacionados para descobrir novos projetos -, Museu, Músicos e Arco, e o Castelo, que passa a receber a Silent Party. O anterior palco Magistério deixa de constar do circuito de concertos.

Os preços para os ingressos no festival, em pré-venda até dia 31 ou até esgotar, são de 45 euros para o passe de três dias, e de 20 euros para o bilhete diário.

A partir de 01 de agosto, o passe de três dias passa a custar 54 euros e o bilhete diário 22 euros. As crianças dos 3 aos 12 anos, inclusive, têm entrada gratuita, se acompanhadas por um adulto.

Segundo a organização, ao longo das edições, o espaço do recinto do Festival passou de 5.000 metros quadrados para 38.500 metros quadrados, totalizando 560 concertos e mais de 350.000 visitantes.

A programação completa do certame, organizado pela autarquia de Faro, empresa municipal Ambifaro e pelo Teatro das Figuras, pode ser consultada no 'site' do Festival na Internet (www.festivalf.pt).