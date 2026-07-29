Quatro mulheres acusam Jared Leto de crimes de natureza sexual quando eram adolescentes

Há muito tempo que pairam suspeitas sobre comportamentos sexuais inadequados com menores por parte de Jared Leto. Recentemente, o seu nome voltou às manchetes devido a várias acusações feitas por mulheres sobre alegados comportamentos impróprios.

É vocalista dos Thirty Seconds to Mars e também ator, com uma carreira que oscila entre filmes de autor e grandes produções de Hollywood. No seu filme mais recente, dá corpo a Skeletor, popular vilão da saga Masters of The Universe, interpretação que tem recolhido bastantes elogios (apesar de não dar propriamente a cara ao personagem). E é na qualidade de vilão, do mundo real, que Jares Leto, hoje com 54 anos, se torna a principal personagem do documentário Jared Leto: Hollywood's Dark Secret. Indisponível em Portugal, é, no entanto, acompanhado por uma reportagem online da televisão britânica, que dá voz a dez mulheres que afirmam ter tido contactos com Jared Leto entre 2002 e 2016, quando ele tinha entre 30 e 40 anos e elas eram adolescentes.

O ano passado, uma DJ de Los Angeles, chamada Allie Teilz, fez uma publicação nas redes sociais onde acusava Leto de a agredir sexualmente quando tinha 17 anos, levando várias outras mulheres a divulgar histórias semelhantes. O ator negou todas as acusações, mas o trabalho agora divulgado pela BBC socorre-se não só de testemunhos das próprias e de amigos e familiares, mas também de fotografias, mensagens ou emails e até de um acordo de confidencialidade que uma das denunciantes recusou assinar.

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Os casos relatados são de diversa ordem, alguns decorridos após o artista - ou a sua equipa - aliciarem adolescentes para quartos onde ele se encontravam. Desde forçar a mão de uma adolescente para se masturbar, a ameaçar outra de que acordaria "com um pénis no rabo" se escolhesse dormir no sofá. Outra mulher, afirma que, aos 14 anos, foi alvo de comentários considerados impróprios durante um festival de música, mesmo perante a presença da sua mãe.

A reportagem também inclui declarações de dois antigos colaboradores da banda, que dizem ter observado situações que lhes causavam desconforto, nomeadamente a proximidade de Leto com raparigas muito mais novas em ambientes de bastidores, concertos e eventos relacionados com a banda. Por exemplo, na década de 2010, enquanto os Thirty Seconds to Mars atuavam em grandes arenas internacionais, a equipa que trabalhava com a banda ligava para agências de modelos locais para oferecer bilhetes VIP gratuitos a modelos femininas, segundo um ex-membro da equipa, um pedido que “vinha diretamente do Jared”. Havia uma sala para modelos nos bastidores, confirma a fonte que descreve a tarefa de pedir apenas mulheres como "um pouco desconfortável". Uma das modelos, que é uma das mulheres que agora falou com a BBC, recorda que quando disse a Leto que só tinha 17 anos, ele respondeu: "A idade é só um número e, de qualquer forma, estamos na Europa."