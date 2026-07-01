A Sony vai deixar de ter jogos para a Playstation em formato físico

A Sony refere que vai seguir o que considera ser uma “direção natural para se adaptar às tendências dos consumidores”.

Levar um jogo para casa de um amigo para o poderem experimentar? Vender em segunda mão um jogo que já passou? Emprestar um jogo ao primo mais novo para o introduzir a uma nova saga? Todas estas experiências têm os dias contados, já que a Sony anunciou que vai abandonar por completo o formato físico para os novos jogos que saírem para a Playstation. A partir de janeiro de 2028 os jogos para a PS serão totalmente digitais.

Há vários anos que existe a teoria de que a próxima geração de consolas (a Playstation 6) não teria jogos em suporte físico. Mas essa realidade chegou ainda durante a vida da atual geração. Daqui a 18 meses não haverá novos jogos em formato físico para a Playstation 5. Os jogos poderão continuar a ser comprados em lojas de especialidade, mas serão apenas códigos digitais.

Esta decisão pode também pôr fim ao colecionismo físico para quem gosta de comprar o jogo e ter as caixas dos mesmo.

Em comunicado a Sony Interactive Entertainment refere que vai seguir o que considera ser uma “direção natural para se adaptar às tendências dos consumidores, pois a preferência geral pelo formato digital ultrapassa significativamente os discos físicos.”