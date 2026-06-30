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Sistema Nervoso: o teatro, a dança e a música em conexão

A peça Comoção, de David Marques, é desdobrada na estreia de Sistema Nervoso, programação da Companhia Olga Roriz no Palácio Pancas Palha, em Lisboa.

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Edição de 23 a 29 de junho
Sistema Nervoso: o teatro, a dança e a música em conexão
Pedro Henrique Miranda 30 de junho de 2026 às 18:00
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Norberto Lobo, Mélanie Ferreira e Tiago Vieira reinterpretam Comoção, peça que cruza a palavra e a dança
Norberto Lobo, Mélanie Ferreira e Tiago Vieira reinterpretam Comoção, peça que cruza a palavra e a dança Alípio Padilha

Ciente do facto de que a arte é multifacetada mas una, Bruno Alexandre, curador da Companhia Olga Roriz, dinamiza o Interferências, festival bienal de diferentes expressões artísticas que investiga a intertextualidade entre elas. Este ano, vai mais longe com a estreia, a 4 de julho, de Sistema Nervoso, um projeto de curadoria que se desenvolve em torno de uma peça coreográfica e que convida artistas de diferentes práticas a criar trabalhos a partir de um espetáculo de dança já estreado. Nesta primeira edição, Sistema Nervoso parte de Comoção, do coreógrafo David Marques.

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Tópicos Coreógrafo peças Peça Dança David Marques Roriz Lisboa
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